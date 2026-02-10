Irán afirma que las negociaciones nucleares han puesto de manifiesto la "seriedad" de EEUU

DUBÁI, 10 feb (Reuters) - Las conversaciones nucleares con Estados Unidos permitieron a Teherán evaluar la seriedad de Washington y mostraron suficiente consenso para continuar por la vía diplomática, dijo el martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán

Diplomáticos estadounidenses e iraníes mantuvieron conversaciones a través de mediadores omaníes en Omán la semana pasada en un intento por reactivar la diplomacia, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, posicionara una flotilla naval en la región, lo que suscitó temores de una nueva acción militar

"La reunión de Mascate no fue larga. En nuestra opinión, sirvió para evaluar la seriedad de la otra parte y cómo continuar por este camino", dijo Baghaei

"Tras las conversaciones, consideramos que había entendimiento y consenso para continuar con el proceso diplomático"

El portavoz afirmó que el viaje a Omán el martes de Ali Larijani, asesor del líder supremo de Irán, estaba previsto de antemano para dar continuidad a las consultas regionales, y que Larijani viajaría a continuación a Qatar

En cuanto al esperado viaje del primer ministro israelí a Washington el miércoles, Baghaei dijo que Estados Unidos "debe actuar con independencia de las presiones extranjeras, especialmente las presiones israelíes que ignoran los intereses de la región e incluso los de EEUU"