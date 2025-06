Irán afirma que los daños a instalaciones nucleares de Fordo e Isfahán son mínimos

Los ataques israelíes contra las instalaciones nucleares iraníes de Fordo, al sur de Teherán, y de Isfahán en el centro del país causaron daños mínimos, afirmó el viernes el portavoz de la organización iraní de energía atómica.

"Los daños no son importantes", indicó Behruz Kamalvandi, citado por la agencia IRNA.

"Se limitaron a áreas que no causaron ningún daño urbano en el caso de Fordo (...) En Isfahán, también hubo ataques en varios puntos, que estaban relacionados con almacenes que se incendiaron", afirmó Kamalvandi, agregando que "los daños no fueron extensos y no hay motivo de preocupación en términos de contaminación nuclear.

