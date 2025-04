Irán afirma que se puede llegar a un acuerdo nuclear si Estados Unidos muestra buena voluntad

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó el martes que un acuerdo con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní es posible si Washington muestra buena voluntad en las conversaciones previstas este fin de semana en Omán.

"Si la otra parte tiene la voluntad necesaria y suficiente, es posible alcanzar un acuerdo. "Es tanto una oportunidad como una prueba. La pelota está en el campo de Estados Unidos", destacó el canciller iraní en X.

El "objetivo principal" de Teherán es que se levanten las sanciones, añadió. Su reimposición por parte de Donald Trump en 2018 asestó un duro golpe a la economía iraní.

El presidente de Estados Unidos anunció sorpresivamente que su administración abriría conversaciones con Irán durante una reunión en la Casa Blanca el lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuyo país es un enemigo acérrimo de Teherán.

Trump detalló que las conversaciones serían "directas", pero Araghchi insiste en que sus negociaciones con el enviado de EEUU para Medio Oriente, Steve Witkoff, el sábado en el Sultanato de Omán, serán "indirectas".

"No aceptaremos ningún otro formato de negociación", declaró Araghchi a medios oficiales. "El formato de las negociaciones no es lo más importante en mi opinión. Lo que realmente importa es la eficacia o no de las conversaciones", subrayó.

"Si la otra parte muestra la voluntad necesaria, se puede llegar a un acuerdo. La pelota está en el campo de Estados Unidos", insistió.

- Gran peligro -

Trump afirmó el lunes en el Despacho Oval tener esperanzas de llegar a un acuerdo con Teherán, pero advirtió que la República Islámica estaría en "gran peligro" si las conversaciones fracasan.

El anuncio se produce después de que Irán rechazara negociaciones directas sobre un nuevo acuerdo para limitar las actividades nucleares del país, calificando la idea de inútil.

El presidente estadounidense se retiró del último acuerdo en 2018, durante su primer mandato, y existe una gran especulación de que Israel -posiblemente con ayuda de EEUU- podría atacar instalaciones iraníes si no se alcanza un nuevo acuerdo.

Las potencias occidentales, lideradas por Washington, acusan a Irán de querer dotarse de armas atómicas. Teherán, en cambio, rechaza los señalamientos y asegura que su programa nuclear solo es para fines civiles.

Trump envió el mes pasado una carta a los líderes iraníes pidiendo negociaciones sobre su programa nuclear. Pero al mismo tiempo amenazó con bombardear Irán si fracasa la diplomacia e impuso sanciones adicionales contra su sector petrolero.

Irán no busca dotarse del arma atómica pero "no tendrá otra opción" más que hacerlo si Estados Unidos lo ataca, advirtió el lunes Ali Larijani, un consejero del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei.

Irán y Estados Unidos, estrechos aliados durante la monarquía de los Pahlavi, no mantienen relaciones diplomáticas desde 1980, un año después de la Revolución Islámica.

Ambos países intercambian información indirectamente a través de la embajada suiza en Teherán.

El sultanato de Omán y Catar ya han desempeñado un papel de mediador en el pasado.

seb-bfi/sg/pc-sag/zm/mab/mb