Irán afirma que seguirá vendiendo petróleo a China aunque se activen las sanciones de la ONU

DUBÁI, 24 sep (Reuters) -

El ministro iraní de Petróleo, Mohsen Paknejad, dijo el miércoles que Irán seguiría vendiendo petróleo a China incluso si se reimponen las sanciones de la ONU en virtud del llamado mecanismo de "snapback", en un momento en que Irán y las potencias europeas luchan por alcanzar un acuerdo para evitar las sanciones.

Los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Reino Unido y Alemania, el llamado E3, junto con la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, hablaron con su homólogo iraní al margen de la Asamblea General de la ONU el martes para intentar encontrar una solución.

El 28 de agosto, el E3 inició un proceso de 30 días para reimponer las sanciones de la ONU, acusando a Teherán de incumplir un acuerdo de 2015 con las potencias mundiales destinado a impedir que desarrolle un arma nuclear. Las sanciones se activarán el 27 de septiembre si no se llega a un acuerdo.

Los europeos exigen que Irán restablezca el acceso de los inspectores nucleares de la ONU a sus instalaciones nucleares más delicadas, aborde las preocupaciones sobre sus reservas de uranio enriquecido y entable conversaciones con Estados Unidos.

A la pregunta sobre las ventas de petróleo a China tras la posible reanudación de las sanciones, Paknejad respondió: "Continuarán, no tenemos ningún problema".

El desencadenamiento del mecanismo de reimposición de sanciones no añadirá "nuevas restricciones gravosas" a las ventas de petróleo de Irán, añadió.

"En los últimos años, nos hemos enfrentado a restricciones tan severas por las sanciones injustas y unilaterales de EEUU que, en la práctica, (las sanciones de la ONU) no añadirán mucho a esta situación", dijo Paknejad.

En 2024, China representaba casi cuatro quintas partes de las exportaciones de petróleo iraní, según datos de la empresa de análisis Kpler. (Información de Elwely Elwelly y la redacción de Dubái; edición de Elaine Hardcastle y Alexandra Hudson; edición en español de María Bayarri Cárdenas)