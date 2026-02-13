Irán: AIEA, "momento crucial para la negociación sobre el tema nuclear"
Lo dijo Mariano Grossi, director general del organismo atómico mundial
Un régimen de inspección "es técnicamente posible, e incluso políticamente factible. Pero ese es precisamente el punto.
Debemos reconocer que, tras la Guerra de los 12 Días, todo el panorama nuclear de Irán cambió radicalmente, quizá no en términos de capacidades, sino en términos de su infraestructura física, que prácticamente desapareció o está gravemente dañada.
Así que este hecho cambia por completo la ecuación. ¿Por qué digo esto? Porque, en lo que respecta a un posible acuerdo o entendimiento, tendremos que analizar lo que hay, lo que queda, pero sobre todo, o más importante aún, el futuro. ¿Qué tipo de Irán nuclear puede surgir de esta nueva situación? No será como el que tuvimos en junio o mayo", enfatizó.
"Regresamos a Irán, pero inspeccionamos, por decirlo, todo excepto las instalaciones atacadas. Así que pudimos trabajar de nuevo para establecer algún tipo de diálogo, imperfecto, complejo y extremadamente difícil, pero existe. Así que creo que la gran pregunta ahora mismo es cómo definir estos pasos para el futuro. Y sabemos perfectamente qué debe ser controlado y cómo controlarlo", concluyó Grossi. (ANSA).