Irán: Alcanzan acuerdo sobre el sucesor de Alí Jamenei, Guía Suprema
El candidato elegido es "odiado por el Gran Satán (EEUU)". Podría ser el hijo.
Lo informa Mehr.
El ayatolá Mohsen Heidari Alekasir, otro miembro de la Asamblea, afirmó que se eligió un candidato basándose en el consejo del difunto líder supremo; el líder iraní tendría que ser "odiado por el enemigo".
"Incluso el Gran Satán (Estados Unidos) mencionó su nombre", afirmó Heidari Alekasir.
Hace unos días, Trump calificó al hijo de Jamenei, Mojtaba, de una elección "inaceptable".
El organismo encargado de elegir al nuevo Líder Supremo de Irán tomó una decisión, según informaron sus miembros, aunque aún no se anunció el nombre.
"Se identificó al candidato más idóneo, aprobado por la mayoría de la Asamblea de Expertos", declaró Mohsen Heydari, miembro del organismo de selección que representa a la provincia de Juzestán, según la agencia de noticias iraní ISNA.
Otro miembro, Mohammad Mehdi Mirbagheri, confirmó en un vídeo difundido por la agencia de noticias iraní Fars que "se alcanzó una opinión firme que refleja la opinión mayoritaria".
(ANSA).