Irán: Alemania y Reino Unido mantienen que activarán el mecanismo de sanciones si Irán no sigue "la vía diplomática"

MADRID, 26 Jul. 2025 (Europa Press) - Los Ministerios de Exteriores de Alemania y Reino Unido han instado a Irán a continuar por la vía diplomática en lo que respecta a su programa nuclear para evitar la puesta en marcha del mecanismo conocido como ‘snapback’, una medida que teóricamente permite la reactivación automática de sanciones a Teherán recogida en el acuerdo nuclear de 2015 y que las autoridades iraníes consideran inválido, tras la reunión entre representantes de la república islámica y las tres grandes potencias europeas del E3 --Alemania, Reino Unido y Francia-- este viernes en Turquía. "El E3 y los representantes de la UE se reunieron con los viceministros de Exteriores iraníes para tratar el programa nuclear iraní. El E3 está dispuesto a reactivar el ‘snapback’; sin embargo, ofrecimos una prórroga si Irán cumple con sus obligaciones legales y criterios específicos. Instamos a Irán a optar por la vía diplomática", han declarado los ministerios de Exteriores de ambos países en dos mensajes idénticos desde sus cuentas oficiales en la red social X. Antes del comienzo de la reunión en la ciudad turca de Estambul, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha asegurado que los tres países europeos no tienen "la cualificación ni el derecho" para activar las sanciones por incumplir sus "obligaciones" y apoyar a Israel y Estados Unidos en sus ataques del mes pasado a las instalaciones nucleares iraníes. Aún así, los miembros del E3 han reiterado la posibilidad de aplicar la reactivación de sanciones, aunque han anunciado una "prórroga" --sin especificar su extensión-- en caso de que Irán mantenga las conversaciones diplomáticas, lo que supone un nuevo paso tras las declaraciones de la semana pasada del ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, en las que amenazó con restablecerlas a finales de este mes si no obtenían de Irán "un compromiso firme, tangible y verificable" de no reactivar su programa nuclear. Por su parte, el viceministro de Exteriores iraní Kazem Gharibabadi indicó tras la reunión que la conversación fue "seria, franca y detallada" y que en ella se explicaron las "posiciones de principio" del país sobre la situación actual del ahora mismo paralizado acuerdo nuclear entre Teherán y la comunidad internacional, en las que se incluyen las discrepancias sobre el mecanismo ‘snapback’.