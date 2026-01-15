Irán: aliados de EEUU en el Golfo piden moderación

Trump citó en sus redes un artículo de Fox News que decía: "los manifestantes iraníes ya no enfrentarán la pena de muerte tras las advertencias del presidente Trump. Lo mismo ocurre con los demás". El presidente comentó: "¡Esta es una buena noticia!

¡Ojalá siga así!".

El miércoles, Trump ya había afirmado que "nos han informado de que las matanzas en Irán están cesando, ya han cesado, y no hay planes de ejecuciones".

De todos modos, el presidente fue ambiguo al ser consultado si había descartado ya una intervención militar en Irán.

"Estaremos atentos a ver qué sucede", dijo.

Según la prensa estadounidense, Arabia Saudita y otros estados del Golfo Pérsico han advertido a Estados Unidos contra un ataque contra Irán, alegando el riesgo de desestabilizar la región y los mercados petroleros.

Arabia Saudita, Omán y Qatar advirtieron a la Casa Blanca que un ataque en Irán desestabilizaría los mercados petroleros, informó el miércoles el New York Times, confirmando fuentes diplomáticas previamente publicadas por el Wall Street Journal.

Los estados árabes aliados de Washington temen que un ataque a Irán interrumpa el tráfico petrolero a través del Estrecho de Ormuz, la vía fluvial en la desembocadura del Golfo Pérsico que separa a Irán de sus vecinos árabes y por la que pasa aproximadamente una quinta parte de los envíos de petróleo del mundo, informó el Wall Street Journal.

Según el periódico, funcionarios sauditas han asegurado a Teherán que no se involucrarán en un posible conflicto ni permitirán que Estados Unidos utilice su espacio aéreo para ataques.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, advirtió hoy a su colega saudita Faisal bin Farhan que Irán se defenderá "de cualquier amenaza extranjera", en un diálogo telefónico que mantuvieron este jueves.

Araghchi le subrayó al canciller saudita la importancia de la "condena global de la injerencia extranjera en los asuntos internos de los países de la región", según un comunicado en su canal de Telegram.

La Agencia de Prensa Saudita confirmó las conversaciones, indicando que "se discutieron los acontecimientos en la región y cómo mejorar su seguridad y estabilidad".

Las monarquías del Golfo temen que las repercusiones de la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán puedan perjudicar su propia seguridad, informó el New York Times.

El jueves, los precios del crudo se desplomaron al revisar el mercado a la baja sus expectativas de una acción militar estadounidense en Irán. (ANSA).