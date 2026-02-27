Irán almacena uranio altamente enriquecido en una instalación subterránea, según la OIEA

VIENA, 27 feb (Reuters)

Parte del uranio más enriquecido de Irán, cercano al grado necesario para fabricar armas, se almacenó en una zona subterránea de su planta nuclear de Isfahán, reveló el organismo de control nuclear de la ONU en un informe confidencial enviado a los Estados miembros el viernes y al que tuvo acceso Reuters.

Es la primera vez que la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) informa sobre el lugar donde se almacena uranio enriquecido hasta un 60% de pureza, cercano al 90% de grado apto para armas.

La entrada del complejo de túneles fue alcanzada por ataques militares estadounidenses e israelíes en junio, pero la instalación parece estar prácticamente intacta, según diplomáticos. (Reportaje de Francois Murphy; edición en español de Javier López de Lérida)