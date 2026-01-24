Irán: alta tensión Washington-Teherán, "Khamenei oculto en un refugio subterráneo"

Sin embargo, la tensión entre Estados Unidos e Irán sigue siendo extremadamente alta. La hipótesis de que el ayatolá Khamenei se esconde en un búnker reforzado ya había surgido en junio pasado, en otro momento de gran tensión: durante la "Guerra de los 12 Días" y las incursiones de las fuerzas israelíes y estadounidenses en las instalaciones nucleares iraníes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, sigue exhibiendo su poderío, pero lo hace con sus habituales virajes diplomáticos. Por un lado, parece suavizar las amenazas de un ataque inminente contra Irán, afirmando que el régimen ha detenido las ejecuciones de "más de 830 personas" tras las protestas que estallaron en diciembre, y que la policía está acusada de reprimirlas con la violencia más brutal (según la ONG de derechos humanos Hrana, al menos 5.002 personas han muerto, incluidos 4.716 manifestantes). Pero, por otro lado, se muestra implacable, afirmando que Washington "vigila a Irán" y que "una gran flota se dirige hacia esa dirección". "Veremos qué pasa", declaró hace unos días el presidente de la Casa Blanca.

Funcionarios norteamericanos entrevistados por el New York Times, además del portaaviones Lincoln, el Pentágono ordenó la semana pasada el despliegue de tres destructores con misiles guiados y una docena de cazas F-15 en Medio Oriente.

Teherán respondió con dureza: "Trataremos cualquier ataque como una guerra total contra nosotros", declaró un alto funcionario iraní citado por Reuters. "Esperamos", continuó, "que este refuerzo militar no tenga como objetivo una confrontación real, pero nuestro ejército está preparado para el peor escenario posible". Reuters también informó que varias aerolíneas han cancelado o desviado vuelos en Medio Oriente.

Mientras tanto, los medios israelíes informan que el jefe del Comando Central de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper, ha llegado a Israel para reunirse con líderes militares locales.

Washington anunció que también se encuentran en Israel el yerno de Trump, Jared Kushner, y su enviado, Steve Witkoff, para analizar la situación y conversar con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, sobre Irán y la situación en la Franja de Gaza, devastada por la guerra. (ANSA).