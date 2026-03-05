-Irán amenaza a EEUU tras un nuevo hundimiento de un barco en Sri Lanka

(Reescribe añadiendo detalles y citas sobre otro barco iraní, ladillos, nueva cifra de desaparecidos, contexto; cambia titular)

Por Uditha Jayasinghe

GALLE, Sri Lanka, 5 mar (Reuters) - Sri Lanka dijo que estaba tratando de "salvaguardar ‌vidas" en un segundo barco iraní ‌frente a ⁠sus costas el jueves, un día después de que 87 personas murieran en un ataque submarino estadounidense contra un buque de guerra iraní en la misma región, un ataque que Irán afirmó que Estados Unidos "lamentaría amargamente".

El portavoz ​del gabinete ⁠de Sri Lanka ⁠declaró ante el Parlamento que Colombo era consciente de que había otro barco iraní en la zona económica exclusiva de Sri ​Lanka, fuera de sus fronteras marítimas, y que estaba "abordando la situación".

El portavoz del gabinete respondía a las preguntas de ‌un líder de la oposición sobre si el Gobierno era consciente de que otro ​barco iraní se encontraba cerca del puerto de ​Colombo.

"El presidente, los responsables de Defensa y todos los demás funcionarios pertinentes están al corriente y estamos abordando la situación", afirmó el portavoz Nalinda Jayatissa. "Estamos haciendo todo lo posible para salvaguardar vidas".

No especificó si el barco era militar o no.

Jayatissa dijo que el IRIS Dena se hundió a 19 millas náuticas de la ciudad portuaria de Galle, en el sur de Sri Lanka, y que se habían enviado dos congeladores ​desde Colombo para conservar los 87 cadáveres recuperados del mar el miércoles.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo que el buque de guerra fue atacado en aguas internacionales sin previo aviso ⁠a miles de kilómetros del golfo Pérsico, donde las fuerzas estadounidenses e israelíes están atacando Irán y Teherán está respondiendo con ataques de misiles y drones.

"Estados Unidos ‌lamentará amargamente el precedente que ha sentado", afirmó Araqchi en una publicación en la red social X, y añadió que el buque de guerra era un invitado de la Armada de India y transportaba a casi 130 marineros.

CONTINÚA LA BÚSQUEDA DE LOS MARINEROS IRANÍES DESAPARECIDOS

Los equipos de rescate militares de Sri Lanka respondieron a una llamada de socorro realizada a primera hora de la mañana del miércoles por el IRIS Dena y encontraron a 32 supervivientes. Las operaciones de búsqueda y rescate de las aproximadamente 10 personas que siguen desaparecidas continuarían el ‌jueves, según informaron las autoridades.

Los 32 marineros rescatados estaban siendo atendidos por heridas leves y podrían ser dados de alta del hospital el jueves, ⁠según informaron las autoridades. Dos policías custodiaban la entrada de la sala n.º 58 del hospital.

EL BUQUE DE GUERRA PARTICIPABA ‌EN UN EJERCICIO NAVAL INDIO

El ataque amplía drásticamente el alcance de la guerra.

"Un submarino estadounidense hundió ⁠un buque de guerra iraní que pensaba que estaba a salvo en aguas internacionales", dijo el ⁠secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en el Pentágono. "Sin embargo, fue hundido por un torpedo. Una muerte silenciosa".

Un vídeo del Pentágono que supuestamente captó el ataque mostraba cómo el buque de guerra era alcanzado por una enorme explosión, que destrozó la parte trasera del barco, lo levantó del agua y provocó que comenzara a hundirse por la popa.

El IRIS Dena había participado en unas maniobras ‌navales organizadas por India en la bahía de Bengala del 18 ​al 25 de febrero y se encontraba de regreso, según el sitio web de las maniobras y funcionarios de Sri Lanka.

Un portavoz de la Armada india no respondió a una solicitud de comentarios tras el hundimiento del Dena. (Información de Uditha Jayasinghe en Galle y Jana Choukeir y Elwely Elwelly en Dubái; redacción de Shilpa Jamkhandikar ‌y YP Rajesh; edición de Saad Sayeed y Philippa Fletcher; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Jorge Ollero Castela)