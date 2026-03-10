Irán amenaza con bloquear exportaciones de petróleo y Trump promete represalias

Por Parisa Hafezi, Enas Alashray y Kanishka Singh

DUBÁI/EL CAIRO/WASHINGTON, 10 mar (Reuters) -

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo el martes que no permitiría que se exportara "Ni un litro de petróleo" desde Oriente Medio si continuaban los ataques de Estados Unidos e Israel, lo que provocó las advertencias del presidente Donald Trump, quien dijo que Estados Unidos golpearía a Irán con mucha más dureza si bloqueaba las exportaciones de crudo.

El endurecimiento del discurso no sirvió para frenar la fuerte caída de los precios del petróleo y el repunte de las bolsas mundiales, que se produjo después de que Trump expresara su confianza en un rápido fin de las hostilidades, incluso después de que Irán nombrara a Mojtaba Jamenei como su nuevo líder supremo en una señal de desafío.

Trump dijo el lunes que Estados Unidos había infligido graves daños al ejército iraní y predijo que el conflicto terminaría mucho antes del plazo inicial de cuatro semanas que había establecido, aunque no ha definido cómo sería la victoria.

Israel dice que su objetivo bélico es derrocar el sistema de gobierno clerical de Irán. Los responsables estadounidenses dicen principalmente que el objetivo de Washington es destruir la capacidad misilística y el programa nuclear de Irán, pero Trump ha dicho que la guerra solo puede terminar con un Gobierno iraní complaciente.

Al menos 1.332 civiles iraníes han muerto y miles han resultado heridos desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de ataques aéreos y con misiles en todo Irán a finales de febrero, según el embajador de Irán ante la ONU.

Trump advirtió de que los ataques estadounidenses podrían aumentar considerablemente si Irán intentara bloquear el tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

"Les golpearemos tan fuerte que ni ellos ni nadie que les ayude podrá recuperar jamás esa zona del mundo", dijo Trump en una rueda de prensa el lunes.

IRÁN DICE QUE DETERMINARÁ EL FIN DE LA GUERRA

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dijo que no permitiría que saliera petróleo de la región si continuaban los ataques de Estados Unidos e Israel.

"Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra", dijo un portavoz, y calificó los comentarios de Trump de "Absurdos", según los medios de comunicación estatales.

En una publicación posterior en la red social Truth Social, Trump repitió su advertencia.

"Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos le golpeará 20 veces más fuerte de lo que le ha golpeado hasta ahora", publicó.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, dijo que era poco probable que Irán reanudara las negociaciones con Estados Unidos.

"Después de tres rondas de negociaciones, el equipo estadounidense en las negociaciones dijo que habíamos logrado un gran progreso. Aun así, decidieron atacarnos. Por lo tanto, no creo que seguir hablando con los estadounidenses siga estando en nuestra agenda", dijo en una entrevista con PBS.

La guerra ya ha cerrado efectivamente el estrecho de Ormuz, lo que ha impedido a los petroleros navegar durante más de una semana y ha obligado a los productores a detener el bombeo al llenarse las instalaciones de almacenamiento.

El nombramiento de Mojtaba Jamenei el lunes pareció frustrar las esperanzas de un rápido fin de la guerra, lo que provocó una subida de los mercados petroleros y una caída en picado de los mercados bursátiles, antes de dar un giro en la dirección opuesta cuando Trump predijo un rápido fin de la guerra y se informó de una posible flexibilización de las sanciones a la energía rusa.

Tras hablar con el presidente ruso, Vladimir Putin, Trump dijo que Estados Unidos levantará las sanciones relacionadas con el petróleo a "Algunos países" para aliviar la escasez.

Según múltiples fuentes, eso podría significar una mayor flexibilización de las sanciones al petróleo ruso, lo que podría complicar los esfuerzos para castigar a Moscú por su guerra en Ucrania. Otras opciones incluyen una posible liberación de petróleo de las reservas estratégicas o la restricción de las exportaciones estadounidenses, según las fuentes. Los futuros del crudo Brent caían más de 10% el martes, tras dispararse hasta 29% el lunes, su nivel más alto desde 2022. Los mercados bursátiles mundiales también repuntaban.

El precio de la gasolina tiene una especial resonancia política en Estados Unidos, donde los votantes citan el aumento de los costes como una de sus principales preocupaciones de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que los republicanos de Trump intentarán mantener el control del Congreso.

Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el lunes reveló que el 67% de los estadounidenses espera que los precios de la gasolina suban en los próximos meses, y solo el 29% aprueba la guerra. "Son horribles", dijo un conductor de Los Ángeles sobre los precios actuales de la gasolina. "Es demasiado cara, está muy muy alta. A veces tienes que elegir entre la gasolina y otras cosas que necesitas de verdad".

REFINERÍA DE PETRÓLEO AFECTADA

Teherán se vio envuelta en una nube de humo negro tras el ataque a una refinería de petróleo, lo que supone una escalada en los ataques contra los suministros energéticos nacionales de Irán. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, advirtió del riesgo de que el incendio contamine los alimentos, el agua y el aire.

Turquía dijo que las defensas aéreas de la OTAN habían derribado un misil balístico lanzado desde Irán que entró en el espacio aéreo turco, el segundo incidente de este tipo desde el inicio de la guerra. Irán no hizo comentarios inmediatos sobre la noticia.

El ejército israelí dijo que había lanzado nuevos ataques en el centro de Irán y había golpeado la capital libanesa, Beirut, donde Israel ha ampliado su campaña después de que la milicia Hezbolá, respaldada por Irán, disparara a través de la frontera.

En Australia, cinco jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán obtuvieron visados humanitarios tras solicitar asilo por temor a ser perseguidas en su país de origen. Camberra también ha prometido enviar aviones de vigilancia militar a Oriente Medio y misiles a los Emiratos Árabes Unidos para ayudarles a defenderse de los ataques de Irán.

(Información de las redacciones de Reuters, redacción de Lincoln Feast; edición de Michael Perry; edición en español de Paula Villalba)