Irán: Amir, símbolo de la violenta represión en Irán

Su primo, Diako, residente en Cardiff, declaró a la cadena británica Sky News que el joven participó en las protestas del jueves pasado con sus compañeros de clase en Kermanshah, al oeste del país, donde fue asesinado por la policía. Y donde, según informes, murieron cientos de personas.

"Le dispararon en el corazón y, al exhalar su último aliento, le golpearon la cabeza con la culata de una pistola tantas veces que su cerebro se esparció por el suelo", declaró Diako, informando de noticias de su familia en Irán.

"Luego, en la morgue donde se guardan todos los cuerpos, emitieron un certificado de defunción que atestiguaba una caída desde gran altura".

Sky News señala que en imágenes filmadas en Kermanshah el jueves pasado, se puede ver a policías vestidos de civil intimidando a los manifestantes y disparándoles en las calles.

La familia de Amir afirma que muchos amigos del adolescente se vieron envueltos en la violencia: "Dos están en coma y mataron a muchos de sus amigos. Igual que él. Les dispararon.

Muchos amigos de Amir Ali están muertos", informa su primo.

"Cuando [la familia] recogió el cuerpo, el tío de Amir me dijo que había unos 500 cadáveres en el hospital. Tuvo que identificar el cuerpo de entre todos los demás". (ANSA).