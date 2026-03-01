Irán amplía las represalias con ataques a Dubái y Doha, y drones contra Omán

Por Maha El Dahan y Andrew Mills

DUBÁI, 1 mar (Reuters) -

El domingo se escucharon ‌fuertes explosiones en ‌Dubái ⁠y en la capital de Catar, Doha, por segundo día consecutivo, y Omán fue atacado por primera ​vez, a ⁠medida ⁠que se ampliaban los ataques de represalia contra los Estados vecinos ​del golfo Pérsico en respuesta a los ataques de ‌Estados Unidos e Israel contra la República ​Islámica.

Irán había dicho que ​atacaría las bases estadounidenses en la región, pero ha golpeado una serie de otros objetivos en ciudades del golfo Pérsico.

Dos personas resultaron heridas en Dubái después de que la metralla de los drones ​cayera sobre dos casas cuando fueron interceptados, según un comunicado de la oficina de ⁠medios de comunicación de Dubái.

El aeropuerto internacional de Dubái, su emblemático hotel Burj ‌Al Arab y la isla artificial Palm Jumeirah sufrieron daños.

Una espesa columna de humo negro seguía elevándose desde la zona portuaria de Jebel Ali, donde uno de los muelles se incendió el domingo debido a los restos de un misil interceptado.

En la ‌vecina Omán, que se libró de las represalias el sábado, el puerto ⁠comercial de Duqm fue blanco de dos drones, que ‌hirieron a un trabajador, según informó la ⁠agencia estatal de noticias.

Dubái es el mayor ⁠centro turístico y comercial de Oriente Medio y su aeropuerto es uno de los más transitados del mundo.

El Ministerio del Interior de Qatar informó el domingo que estaba respondiendo a un ‌incendio limitado en una ​zona industrial después de que cayeran restos de un misil interceptado. (Reporte de Maha El Dahan en Dubái y Andrew Mills en Doha. Edición de Edmund Blair, Christian ‌Schmollinger y David Goodman; editado en español por Tomás Cobos)