Irán analiza procesos diplomáticos para reducir la tensión con EE. UU. y espera resultados en breve

DUBÁI, 2 feb (Reuters) -

Irán está examinando los detalles de varios procesos diplomáticos para gestionar la tensión con Estados Unidos, según dijo el lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, quien añadió que Teherán esperaba obtener resultados en los próximos días.

Durante una concentración militar de la Armada de Estados Unidos cerca de Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a los periodistas la semana pasada que Irán estaba "negociando seriamente" con Washington, horas después de que el máximo responsable de seguridad de Teherán, Ali Larijani, publicara en la red social X que se estaban llevando a cabo los preparativos para las negociaciones.

"Los países de la región actúan como intermediarios en el intercambio de mensajes. Se han intercambiado varios puntos y actualmente estamos decidiendo y examinando los detalles de cada proceso diplomático que esperamos que dé resultados en los próximos días", dijo Baghaei.

"Esto se refiere al proceso y al marco (de las conversaciones)", añadió.

