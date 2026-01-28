Irán ante la ONU, reaccionaremos "como nunca antes" en caso de ataque estadounidense

La misión iraní ante la ONU escribió en X que Teherán desatará una represalia sin precedentes en caso de cualquier ataque estadounidense tras la amenaza de Donald Trump. "Irán está dispuesto a dialogar sobre la base del respeto y los intereses mutuos, pero si se le provoca, se defenderá y responderá como nunca antes", escribió la misión en la red social, adjuntando una captura de pantalla del mensaje de Trump en redes sociales en el que hablaba de una "fuerza armada masiva" que se dirigía hacia la República Islámica.

En las últimas horas, el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su esperanza de que Irán se siente rápidamente a la mesa de negociaciones y negocie un acuerdo, subrayando que el tiempo se agota y advirtiendo que el próximo ataque estadounidense contra la República Islámica será mucho peor que el lanzado en junio de 2025 (ANSA)