Irán anuncia cortes de agua periódicos por la sequía y sopesa evacuar Teherán
MADRID, 8 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
Las autoridades de Irán han anunciado este sábado cortes periódicos en el suministro de agua para paliar los efectos de la fuerte sequía que atraviesa el país y ha puesto sobre la mesa la posibilidad incluso de que poblaciones de Teherán, la capital del país, sean evacuadas.
El ministro de Energía, Abbas Aliabadi, ha indicado durante una intervención en la cadena de televisión pública que estos cortes periódicos tendrán lugar en Teherán, la capital iraní, para limitar el consumo ante lo que considera una de las peores sequías en décadas.
"Esto evitará desperdicios aunque provoque algunos inconvenientes", ha apuntado el ministro, que aboga por realizar estos cortes por la noche.
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, alertó el viernes de que esto podría llevar a evacuaciones de poblaciones concretas en la zona de Teherán si no llueve ante de que finalice el año. "Si no llueve, tendremos que racionar el agua entre noviembre y diciembre", ha aclarado.
"Aunque racionemos el agua, si no llueve antes de 2026 nos quedaremos sin agua y tendremos que evacuar Teherán", ha lamentado.
