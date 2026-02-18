Irán anuncia ejercitación militar naval con Rusia

El anuncio coincide con la realización de un ejercicio militar por parte de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica en el Estrecho de Ormuz desde el lunes, y con el despliegue del portaaviones Lincoln y otros medios militares estadounidenses en aguas de Oriente Medio desde enero, tras las tensiones generadas por las protestas antiiraníes.

Según Mehr, Maghsoodloo afirmó que entre los objetivos del ejercicio militar conjunto con Rusia se encuentran la cooperación naval con Moscú, la convergencia y coordinación en acciones conjuntas para contrarrestar las actividades que amenazan la seguridad marítima, en particular la protección de buques mercantes y petroleros, así como la lucha contra el terrorismo marítimo.

El ejercicio naval conjunto también se planeó con el fin de profundizar las relaciones amistosas entre Teherán y Moscú, añadió el ejército. (ANSA).