Irán anuncia el arresto de cuatro extranjeros por "participación en disturbios"

Cuatro extranjeros, cuya nacionalidad no fue precisada, fueron detenidos en Irán por "participación en disturbios", informó este lunes la televisión estatal, después de que el país se viera sacudido en enero por un gran movimiento de protesta.

"Estas personas fueron arrestadas durante una redada" en la provincia de Teherán, indicó la cadena, sin precisar la fecha de las detenciones. "Durante el registro de la mochila de uno de los sospechosos se hallaron cuatro granadas aturdidoras artesanales, utilizadas durante los disturbios y altercados en la zona", añadió la misma fuente.

Irán acusa a Israel y a Estados Unidos de haber estado implicados en los disturbios.