Irán anuncia inicio de "conversaciones indirectas" con un enviado de EEUU sobre su programa nuclear

MASCATE, Omán (AP) — Enviados de Irán y Estados Unidos iniciaron el sábado en Omán las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán, que avanza rápidamente desde el regreso del presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca.

No es probable que se alcance un acuerdo general de inmediato, pero lo que está en juego en las conversaciones no podría ser mayor para las dos naciones que se acercan al medio siglo de enemistad. Trump ha amenazado repetidamente con lanzar ataques aéreos contra el programa nuclear de la República Islámica si no se llega a un acuerdo. Los funcionarios iraníes advierten cada vez más que podrían fabricar un arma nuclear con su reserva de uranio enriquecido a niveles cercanos a los de grado armamentístico.

Datos de seguimiento de vuelos analizados por The Associated Press mostraron que un avión privado procedente del aeropuerto de Pulkovo de San Petersburgo, Rusia, llegó a Omán el sábado por la mañana. El enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, se había reunido con el presidente ruso, Vladímir Putin, allí el viernes.

El Ministerio de Exteriores de Irán, por su parte, publicó imágenes del jefe de la diplomacia de Teherán, Abbas Araghchi, reuniéndose con su homólogo omaní, Badr al-Busaidi. La agencia noticiosa estatal iraní, IRNA, informó que Araghchi reveló la “posición y puntos clave de Irán para las conversaciones que se transmitirán al lado estadounidense”.

La información de IRNA sugirió que la reunión tendría lugar más tarde el sábado.

Periodistas de The Associated Press vieron un convoy en el que se creía que iba Witkoff saliendo del Ministerio de Exteriores de Omán y dirigiéndose a toda velocidad a las afueras de Mascate. La comitiva entró en un recinto y, minutos después, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, escribió en la red social X que las “conversaciones indirectas” habían comenzado.

“Estas conversaciones se llevarán a cabo en un lugar previsto por el anfitrión omaní, con representantes de la República Islámica de Irán y de Estados Unidos sentados en los salones (...), transmitiendo sus puntos de vista y posiciones a través del Ministro de Exteriores omaní”, escribió Baghaei.

