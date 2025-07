Irán anuncia que un equipo del OIEA visitará el país en las próximas dos o tres semanas

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El Gobierno iraní ha anunciado este miércoles que un equipo del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) visitará Irán en las próximas dos o tres semanas, a pesar de que Teherán promulgó una ley para suspender la cooperación con esta agencia de la ONU. El viceministro de Exteriores para Asuntos Legales e Internacionales de Irán, Kazem Gharibabadi, ha explicado en declaraciones a la prensa en Nueva York que el objetivo de esta visita es debatir la cooperación futura entre el país centroasiático y el mencionado organismo. "Estamos en contacto con el OIEA para discutir un nuevo proceso respecto a las relaciones de Irán con el OIEA en las nuevas condiciones. En este sentido, hemos acordado recibir una delegación técnica del OIEA que visitará Irán muy pronto, en las próximas dos o tres semanas, para discutir este proceso", ha aclarado. Mientras que ha recordado que tienen "compromisos" con respecto al Tratado de No Proliferación Nuclear, razón por la que no han tomado ninguna decisión sobre retirarse del pacto, ha sostenido que la forma de implementar las condiciones "requiere de una nueva discusión" que incluya la seguridad de las instalaciones y del personal". "Por lo tanto, esta es otra muestra de buena voluntad que Irán mostrará en este sentido, independientemente de nuestra insatisfacción con el enfoque del OIEA. Espero que esta actitud sea bien recibida y que valoren la cooperación y buena voluntad", ha subrayado, según recoge la agencia de noticias IRNA. Por otro lado, Gharibabadi ha calificado de "muy importante" la conversación telefónica mantenida entre Alemania, Francia y Reino Unido y el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en la que pidió a sus interlocutores que "actúen con responsabilidad" y no reactiven sus sanciones contra el país, mientras que ha recordado que tienen una cita programada para este viernes en Estambul. En este sentido, no ha descartado la reanudación de las negociaciones con Washington, pero ha remarcado la "importancia" de preparar el terreno para la que sería la sexta ronda de conversaciones, "incluyendo que Irán no sea atacado durante las negociaciones y que ambas partes acuerden un resultado beneficioso para los dos". Asimismo, el diplomático ha añadido que la Organización de Energía Atómica de Irán está evaluando los daños causados a las instalaciones nucleares iraníes como consecuencia de los ataques israelíes y estadounidenses.