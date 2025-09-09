Irán anuncia un acuerdo para un nuevo marco de cooperación con el OIEA

Irán anunció el martes un acuerdo para un nuevo marco de cooperación con el organismo nuclear de la ONU tras la suspensión de su colaboración, consecuencia de los ataques de junio de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní.

El acuerdo fue firmado en El Cairo por el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, y el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, quien lo calificó como "un paso importante en la dirección correcta".

Se trata de la primera reunión de alto nivel del gobierno iraní con el OIEA desde que Irán suspendió su cooperación con la agencia tras la guerra de 12 días con Israel en junio. Los ataques incluyeron bombardeos israelíes y estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes.

Irán, que criticó al OIEA por no condenar esos ataques, ha dicho que la cooperación futura con la agencia adoptará "una nueva forma".

"Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica llegaron a un entendimiento sobre cómo actuar en las nuevas circunstancias", declaró a la televisión estatal el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, tras una reunión en El Cairo entre Araqchi y Grossi.

La suspensión de la cooperación de Irán con el OIEA suponía que los inspectores nucleares necesitaban autorización del máximo órgano de seguridad del país para poder llevar a cabo su labor.

Aunque Irán insiste en que su programa nuclear tiene fines civiles, los países occidentales acusan al gobierno de buscar un arma atómica, algo que Teherán siempre ha negado.

Durante su estancia en El Cairo, el ministro iraní y el jefe del OIEA se reunieron con el presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi, quien calificó el acuerdo como "un paso positivo hacia la desescalada".

La suspensión de la cooperación de Teherán con el OIEA provocó la salida de los inspectores de la agencia de Irán, antes de que un equipo regresara brevemente el mes pasado para supervisar el reemplazo de combustible en la planta nuclear de Bushehr. Poco después se marcharon.

Donald Trump, durante su primer mandato como presidente de Estados Unidos, retiró unilateralmente a su país del acuerdo nuclear de 2015 e impuso duras sanciones a Irán.

Una nueva ronda de conversaciones nucleares con Estados Unidos, que había comenzado en abril, terminó cuando Israel lanzó ataques contra Irán en junio.

