Irán anuncia una asignación mensual para sus ciudadanos tras una semana de protestas

Las autoridades iraníes anunciaron el domingo que concederán una paga mensual a todos los ciudadanos del país para aliviar la presión económica, tras una semana de protestas.

"Las personas podrán recibir una cantidad equivalente a un millón de tomanes (unos 7 dólares) por persona al mes, que se acreditará en sus cuentas durante cuatro meses", declaró la portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani, a la televisión estatal.

Según indicó, el importe se entregará en forma de crédito que podrá utilizarse para comprar determinados productos para "reducir la presión económica sobre la población".

En Irán, con una población de más de 85 millones de habitantes, el salario mínimo es de unos 100 dólares y los salarios mensuales medios rondan los 200 dólares.

Los iraníes utilizan mayoritariamente teléfonos móviles y tarjetas de débito para sus compras cotidianas, en lugar de efectivo.

La economía iraní lleva años enfrentándose a duras sanciones estadounidenses e internacionales por el programa nuclear de Teherán, y en diciembre la inflación interanual alcanzó 52%.

La moneda nacional perdió más de un tercio de su valor frente al dólar estadounidense en el último año, provocando una fuerte caída del poder adquisitivo de la población y un amplio descontento en el país.

El domingo se cumplió el octavo día de protestas en la República Islámica por la incertidumbre económica tras la depreciación de la moneda.

Se organizaron manifestaciones, en mayor o menor medida, en al menos 40 ciudades, en su mayoría de tamaño medio y situadas en el oeste del país, según un recuento de la AFP basado en anuncios oficiales e informaciones de los medios.

Al menos 12 personas murieron, entre ellas miembros de las fuerzas de seguridad, según un balance basado en informes oficiales.

Según la oenegé radicada en Noruega Hengaw, especializada en la defensa de los derechos humanos, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, abrió fuego contra manifestantes en el condado de Malekshahi, en la provincia occidental de Ilam, el sábado, y mató a cuatro miembros de la minoría kurda.

Otra ONG, Iran Human Rights, también con sede en Noruega, ofreció el mismo balance de muertos, además de 30 heridos, y afirmó que este domingo se celebró el funeral de los fallecidos, con los asistentes entonando lemas contra el gobierno y contra el líder supremo, Ali Jamenei.