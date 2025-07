Irán anuncia una nueva ronda de negociaciones con Alemania, Francia y Reino Unido para este viernes

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - El Gobierno de Irán ha anunciado en las últimas horas de este domingo su respuesta afirmativa a la "solicitud" de Alemania, Francia y Reino Unido para celebrar una nueva ronda de negociaciones acerca de su programa nuclear con representantes de estos tres países que tendrá lugar este viernes, 25 de julio, en Estambul, y que será la primera reunión de este tipo tras la oleada de ataques de Israel contra territorio iraní del pasado junio y a la que sumó Estados Unidos. "En respuesta a la solicitud de los países europeos, Irán ha aceptado celebrar una nueva ronda de negociaciones con representantes de los tres países europeos que son miembros del JCPOA (Plan de Acción Integral Conjunto)", Alemania, Francia y Reino Unido, ha confirmado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baqaei, en declaraciones a la televisión pública iraní, IRIB. Esta reunión multilateral tendrá lugar el próximo viernes, 25 de julio, en la ciudad turca de Estambul, en el marco de unas negociaciones con los países del llamado grupo E3 que se producen "por separado de las conversaciones indirectas con Estados Unidos", ha señalado el portavoz. Además, a la cumbre asistirán también, por parte de Teherán, los adjuntos al ministro de Exteriores para Asuntos Legales e Internacionales, Kazem Gharibabadi, y para Asuntos Políticos, Majid Takht Ravanchi. El anuncio ha llegado apenas tres días después de que los tres países europeos mantuviesen una conversación telefónica --junto con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas-- con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en la que este pidió a sus interlocutores que "actúen con responsabilidad" y no reactiven sus sanciones contra el país centroasiático en el mecanismo conocido como 'snapback'. El jefe de la diplomacia iraní ha denunciado horas antes en una misiva dirigida a Kallas, al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Asim Iftijar Ahmad, que el E3 --formado por Londres, París y Berlín-- "carece de legitimidad legal, política y moral para invocar los mecanismos del acuerdo nuclear y la resolución 2231", que dio respaldo legal al pacto alcanzado en 2015. En la carta, difundida íntegramente en su cuenta de la red social X, Araqchi ha señalado que "no se puede ni se debe permitir que el E3 socave la credibilidad del Consejo de Seguridad de la ONU abusando de una resolución con la que ellos mismos no se han comprometido". Además, ha instado a estos tres países a que "se abstengan de cualquier acción que solo profundice las divisiones en el Consejo de Seguridad de la ONU o que tenga graves consecuencias negativas" y "proporcionen compensación por las graves pérdidas humanas y financieras impuestas a Irán por la retirada ilegal de Estados Unidos (del acuerdo nuclear) y el incumplimiento por parte del E3/UE" de la mencionada resolución, citando asimismo su "participación activa en el acto de agresión del régimen israelí contra Irán".