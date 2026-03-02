Irán: aplazadas competencias de Copa del Mundo de esgrima

Entre las competiciones programadas se encontraba el Trofeo Luxardo en Padova, una etapa del circuito del campeonato mundial de sable masculino.

"Dada la situación mundial actual, la relativa incertidumbre y el creciente número de delegaciones que podrían no poder viajar o regresar a sus países debido a cancelaciones de vuelos, el Comité Ejecutivo de la FIE ha decidido posponer los eventos de El Cairo (campeonato mundial de florete, del 5 al 8 de marzo), Padova (campeonato mundial de sable masculino, del 6 al 8 de marzo) y Atenas (campeonato mundial de sable femenino, del 6 al 8 de marzo)", se lee en un comunicado emitido por la entidad.

El texto agrega que esta decisión "de fuerza mayor se tomó para garantizar, como máxima prioridad, la seguridad de toda la comunidad de la esgrima y para garantizar que las delegaciones no se vean privadas de la participación por razones ajenas a su voluntad".

"Además, el Comité Ejecutivo de la FIE seguirá monitoreando diariamente la situación y colaborando con los organizadores en posibles nuevas fechas", completa la nota. (ANSA)