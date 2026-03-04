Irán: aplazados dos partidos de la Euroliga

"Debido a la situación actual en la región y a las restricciones de viaje resultantes del cierre temporal del espacio aéreo, los partidos Maccabi Rapyd Tel Aviv-Hapoel IBI Tel Aviv y Partizan Mozzart Bet Belgrado-Dubái han sido pospuestos", se lee en un comunicado que la Euroliga publicó en su sitio web.

"La Euroliga de Básquet evaluará las mejores opciones de reprogramación con los equipos afectados, siguiendo de cerca los últimos acontecimientos y manteniendo una comunicación constante con las autoridades locales e internacionales y todas las organizaciones pertinentes para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los implicados. Se publicará más información en los próximos días", completa la nota. (ANSA).