Irán apoya toda iniciativa para "poner fin al genocidio" en Gaza pero alerta de "peligros" del plan de Trump

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) - El Gobierno de Irán ha recalcado este lunes que apoya "cualquier iniciativa" que "ponga fin al genocidio" en la Franja de Gaza, si bien ha alertado de que el plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a tal fin contiene "peligros", de cara a los contactos indirectos que arrancarán este lunes en Egipto entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para pulir los detalles de la propuesta. "Nuestra posición es clara. Apoyamos cualquier iniciativa que lleve al fin del genocidio y a la entrega de ayuda a Gaza", ha manifestado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha recalcado que Teherán "es consciente de la postura de los grupos de resistencia palestina sobre un plan para decidir el futuro a partir de los derechos de los palestinos". Así, ha reseñado que el Ejecutivo iraní es también consciente de "los peligros y graves problemas que podrían generarse para Palestina y la región bajo el pretexto de la aplicación de este plan", al tiempo que ha pedido a "todas las partes" que "analicen el asunto con los ojos bien abiertos", según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr. "Las decisiones sobre Palestina deben ser adoptadas por el pueblo palestino, sin presión de otras partes", ha zanjado, horas antes del inicio de los citados contactos en Egipto para abordar el plan de Trump, que ha recibido el visto bueno inicial de Israel y Hamás, si bien ambos han planteado diversas consideraciones que se espera que puedan ser abordadas en sus negociaciones indirectas. La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 67.100 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.