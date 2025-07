Irán: Araqchi critica la "arrogancia" de Netanyahu y lo acusa de "dictar" la postura de EEUU en la negociación nuclear

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha cargado este domingo contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por su "arrogancia" al atacar no solo al país centroasiático sino también a la Franja de Gaza y, en particular, por su supuesta influencia sobre las autoridades de Estados Unidos en sus negociaciones con Teherán sobre el programa nuclear iraní. El jefe de la diplomacia iraní ha acusado al dirigente israelí de "dictar abiertamente lo que Estados Unidos debe o no debe decir o hacer en las conversaciones con Irán" en su cuenta de la red social X, adjuntando un mensaje que asegura que "Netanyahu exige que Irán no fabrique misiles con un alcance de más de 480 kilómetros". "Aparte de la farsa de que Irán aceptará cualquier cosa que un buscado criminal de guerra tenga que decir, surge la inevitable pregunta: ¿qué está fumando exactamente Netanyahu? Y si nada, ¿qué tiene exactamente el (servicio secreto iraelí) Mossad sobre la Casa Blanca?", ha agregado. Araqchi ha atribuido estas supuestas exigencias del dirigente israelí a "su arrogancia" y ha criticado asimismo que "sigue censurando" el impacto de los proyectiles que Irán lanzó en respuesta a la ofensiva militar de Israel de mediados de junio, asegurando que éstos "arrasaron emplazamientos secretos del" país, y que éste se viera "obligado a correr hacia 'papá' (por Washington)", en alusión a los ataques ordenados por el Pentágono contra las centrales nucleares de Isfahán, Natanz y Fordo. En esta línea, el ministro ha señalado a Netanyahu por el impacto de sus decisiones en materia militar: "En Irán, soñó que podía borrar más de 40 años de logros nucleares pacíficos. El resultado final: cada uno de la docena de académicos iraníes que sus mercenarios martirizaron había formado a más de 100 discípulos (que) demostrarán a Netanyahu de lo que son capaces". Algo parecido ha declarado en alusión a la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza, iniciada en octubre de 2023 en respuesta al ataque del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí. "Netanyahu prometió la victoria en Gaza hace casi dos años. El resultado final: un atolladero militar, una orden de detención por crímenes de guerra y 200.000 nuevos reclutas de Hamás", ha asegurado. La respuesta de las autoridades israelíes ha venido de la mano de su ministro de Exteriores, Gideon Saar, que en la misma red social ha afirmado estar "tratando de recordar cuándo fue la última vez que leí algo tan sudoroso y tenso". "¡Intente mantener la calma, ministro!", le ha espetado a su homólogo iraní.