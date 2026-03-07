Irán asegura que golpeó posiciones de "grupos separatistas" en el Kurdistán iraquí

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el sábado que atacó a "grupos separatistas" en la región del Kurdistán iraquí, cuando se cumple una semana de la guerra contra Israel y Estados Unidos.

La región autónoma del Kurdistán iraquí alberga campamentos y bases de retaguardia de varios grupos militantes kurdos iraníes que han sido atacados repetidamente por Irán desde que comenzó la guerra.

Un responsable de un grupo opositor exiliado en el Kurdistán dijo a AFP que posiciones de tres partidos kurdos iraquíes fueron atacadas, sin dejar víctimas.

La Guardia Revolucionaria señaló en un comunicado difundido por la agencia Tasnim que "Tres ubicaciones de grupos separatistas en la región iraquí (del Kurdistán) fueron alcanzadas (...) esta mañana".

"Si los grupos separatistas de la región realizan cualquier movimiento contra la integridad territorial de Irán, los aplastaremos", añadieron los Guardianes.