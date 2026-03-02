Irán asegura que no siente "ninguna hostilidad" hacia los países del Golfo

Irán no siente "ninguna hostilidad" hacia los países del Golfo, aseguró este lunes su ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, a su homólogo chino, Wang Yi.

"Irán no tiene ninguna hostilidad hacia los países del Golfo Pérsico y está decidido a mantener relaciones de buena vecindad con ellos", expresó el ministro iraní, de acuerdo con la cancillería.

Desde que el sábado Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos, Irán ha respondido con drones y misiles contra varias de las ricas monarquías del Golfo.

"La represalia defensiva de Irán contra las bases militares estadounidenses (...) no debe considerarse un ataque iraní contra estos países", aseguró Araqchi.