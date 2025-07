Irán asegura que ya ha repuesto todas las defensas antiaéreas destruidas en el ataque de Israel

MADRID, 20 Jul. 2025 (Europa Press) - El jefe adjunto de Operaciones del Ejército de Tierra iraní, el vicealmirante Mahmud Musavi, ha asegurado este domingo que ya han repuesto todas las defensas antiaéreas destruidas durante el ataque de Israel del 13 al 24 de junio. "El enemigo sionista buscaba destruir la capacidad defensiva de Irán y algunos de nuestros sistemas defensivos resultaron dañados en esta guerra, pero con el trabajo de mis camaradas, estos sistemas dañados han sido ya reemplazados y desplegados en las ubicaciones designadas", ha asegurado Musavi en una entrevista con la agencia de noticias iraní Defa. "En esta guerra impuesta, la primera acción del enemigo sionista fue contra el sistema de radar y de defensa del país y nuestros camaradas de la Fuerza Antiaérea del Ejército de Tierra de la República Islámica de Irán se enfrentaron día y noche contra el enemigo", ha añadido. Musavi ha denunciado el "cobarde" ataque del "régimen sionista criminal" contra Irán que no ha impedido que ya hayan logrado "cubrir el espacio aéreo del país utilizando los sistemas existentes y los nuevos". "Por consiguiente, el enemigo no ha podido lograr sus objetivos a pesar de sus intentos", ha resaltado. Musavi ha recordado que Israel no entró en guerra solo, sino que tuvo la ayuda de Estados Unidos y de la OTAN. "La capacidad de las Fuerzas Armadas iraníes está por encima de lo que puede asumir el régimen sionista ilegítimo", ha subrayado. "La nación iraní y sus Fuerzas Armadas han demostrado su unión e integridad indisolubles e igual que durante los ocho años de Defensa Santa (guerra Irán-Irak), hemos demostrado que el enemigo no puede lograr nada cuando se enfrenta a Irán", ha remachado.