Irán ataca a Zelensky, "un payaso desorientado"

En un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Zelensky afirmó que "el mundo no ha hecho lo suficiente para ayudar al pueblo iraní" durante la represión de las protestas antigubernamentales que sacudieron el país a principios de este mes, dejando miles de muertos.

"¿Qué será de Irán después de esta masacre? Si el régimen sobrevive, envía un mensaje claro a todos los brutos: maten a suficientes personas y se mantendrán en el poder", declaró el líder ucraniano.

El canciller iraní Araghchi respondió en X: "el mundo está harto de estos payasos torpes, señor Zelensky", escribió, aparentemente refiriéndose al pasado del presidente ucraniano como comediante.

"A diferencia de su ejército, respaldado por el extranjero y plagado de mercenarios, los iraníes sabemos defendernos y no necesitamos pedir ayuda", agregó el ministro iraní.

Kiev y Occidente acusan a Irán, aliado de Rusia, de suministrar drones y misiles balísticos a Moscú tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Teherán ha negado sistemáticamente el envío de armas. (ANSA).