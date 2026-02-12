Irán: autoridades niegan a adolescente medicación para tratar el asma

Fuentes cercanas a su familia lo informaron al canal Iran International.

Eiltay Akhoundi fue arrestado el viernes 9 de enero en Gonbad-e Kavus. Tras tres días recluido en un centro de detención administrado por la unidad de inteligencia del CGRI, fue trasladado al Centro Correccional y de Rehabilitación Juvenil de Gorgan.

De acuerdo con las fuentes, Akhoundi, que padece asma, no tuvo acceso completo y constante a los medicamentos que le recetaron durante su detención, lo que generó preocupación por su salud.

Fuentes familiares afirmaron que el adolescente fue sometido a repetidos interrogatorios durante su detención y sufrió presión psicológica y física.

Las mismas fuentes añadieron que, en el momento de su arresto y durante el interrogatorio, también se le negó el acceso a un abogado o a cualquier tipo de representación legal (ANSA).