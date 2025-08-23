Irán: Avances en coloquios con OIEA en Viena
Otro encuentro entre Massimo Aparo y delegación iraní
Una delegación iraní y el subdirector del OIEA, Massimo Aparo, asistieron a la reunión para debatir la reanudación de la cooperación de Teherán con el organismo tras la guerra entre Irán e Israel de junio pasado.
En ese conflicto, Israel y Estados Unidos atacaron instalaciones nucleares iraníes.
Sobre la reunión, dio información el embajador iraní ante el OIEA, Reza Najafi.
"Se lograron avances durante las conversaciones y acordamos continuar las negociaciones para definir una modalidad para futuras interacciones", añadió Najafi.
La primera ronda de conversaciones entre Irán y el OIEA se realizó en Teherán el pasado 11 de agosto, durante una visita de Aparo. (ANSA).
