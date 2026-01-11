Irán: baño de sangre en Irán, Trump evalúa el ataque

El presidente estadounidense, Donald Trump, apoya la protesta contra el régimen y evalúa intervenir.

"Cualquier ataque estadounidense llevará a Irán a reaccionar contra Israel y las bases militares americanas en la región, que serán objetivos legítimos", advirtió el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, vinculando la crisis interna con una nueva desestabilización de la región.

La protesta sigue en aumento. Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (Hrana), los muertos son al menos 490 entre los manifestantes, pero el balance sigue siendo incierto y probablemente más alto. Incluso se habla de más de 2.000 manifestantes muertos en las últimas 48 horas, según fuentes de la oposición y la Fundación Narges.

Las personas arrestadas superan los 10.600. Hrana también reportó 48 muertos entre las fuerzas de seguridad. Números difíciles de verificar, pero que reflejan la magnitud de la represión.

Y el drama no se detiene en las muertes, porque identificar a los seres queridos entre los cientos de cadáveres amontonados se vuelve casi imposible, incluso por la obstrucción del régimen.

A las familias se les habría pedido pagar unos US$6.000 por la liberación de los cuerpos, que son apilados en bolsas negras o "amontonados en los hospitales", como muestran los videos.

El movimiento, que entró en su decimosexto día de protestas, es el más intenso desde "Mujer, vida y libertad", la protesta que estalló en 2022 tras la muerte de Mahsa "Jina" Amini.

Desencadenadas por el colapso de la moneda y la crisis económica, las manifestaciones se han convertido rápidamente en una oposición política directa al régimen.

Muchos manifestantes claman por el regreso del hijo del último sha, Reza Pahlavi, quien desde su exilio forzado en Estados Unidos sigue instando a los ciudadanos a no abandonar las calles, declarando estar listo para regresar a Irán "tan pronto como sea posible" para liderar una transición política y permitir elecciones libres y transparentes.

Un escenario que no desagrada a Israel, donde los últimos acontecimientos han activado la alerta máxima.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, convocó reuniones de seguridad y expresó su apoyo a los manifestantes iraníes, afirmando que el Estado judío y Teherán volverán a ser socios tras la caída del régimen de Teherán.

Las Fuerzas de Defensa de Israel declararon estar "listas para responder si es necesario".

En el fondo, Washington evalúa los próximos movimientos: Trump recibirá el martes un informe en el que se propondrán nuevas sanciones, ataques cibernéticos y posibles acciones militares contra Irán.

Según el diario New York Times, entre las opciones también figuran ataques contra sitios no militares en Teherán, aunque todavía no se habría tomado una decisión definitiva.

Mientras tanto, en las calles iraníes, la represión no se manifiesta solo con violencia, sino también con el aislamiento del mundo exterior.

A pesar de los cortes de electricidad y el aislamiento, la movilización sigue encontrando nuevas formas.

En Teherán, sin electricidad ni internet durante más de 72 horas, cientos de ciudadanos han iluminado la noche con las linternas de sus teléfonos móviles.

Algunos videos han circulado gracias a Starlink, que parece estar aún activo en algunas zonas, mientras que otros videos muestran edificios en llamas, tiroteos y grafitis ante grandes multitudes.

La noche del sábado se reportaron disturbios en numerosas ciudades, incluyendo Isfahan, Shiraz, Tabriz, Qom, Ahvaz, Kerman y Saqqez. En Mashhad, ciudad natal del líder supremo Ali Khamenei, los manifestantes se enfrentan a la policía, levantan barricadas y provocan incendios.

La respuesta de las autoridades sigue siendo extremadamente dura. El jefe de la policía nacional, Sardar Radan, admitió que "el nivel de enfrentamiento con los insurgentes ha aumentado", anunciando "arrestos importantes".

Según Iran International, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y armas de aire comprimido, incluso contra los familiares de las víctimas durante los funerales en el cementerio Behesht-e Zahra de Teherán.

Después de minimizar inicialmente las manifestaciones, afirmando que las calles habían vuelto a estar vacías, el régimen ahora reconoce su fuerza pero cambia su definición, incluso decretando tres días de luto nacional para "honrar" a las víctimas de la "batalla de resistencia nacional", es decir, las fuerzas de seguridad y de policía.

También el presidente Masoud Pezeshkian, que anteriormente se había ofrecido a dialogar con los manifestantes, habló de "terroristas vinculados a potencias extranjeras", mientras que el fiscal general ha amenazado a los manifestantes y a quienes los ayudan acusándolos de ser "enemigos de Dios", un crimen penado con la pena de muerte.

Una postura que cierra cualquier posibilidad de diálogo y deja al país suspendido entre una represión cada vez más dura y una protesta que, a pesar de todo, sigue llenando las calles.

