Irán boicoteará el sorteo del Mundial por problemas de visas en EE. UU.

Por Ahmad ElGhannam y Mohamed Yossry

28 nov (Reuters) - Irán boicoteará el sorteo de la próxima semana del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, en protesta por la escasa concesión de visas, informó el viernes la federación de fútbol local.

El portavoz de la federación, Amir Mehdi Alavi, fue citado por el sitio web de noticias deportivas iraní Tarafdari diciendo que "la delegación iraní no estará presente en el sorteo del Mundial en relación con la última situación de la expedición de visados para que la delegación iraní asista a la ceremonia".

Estados Unidos aplica desde hace tiempo estrictas restricciones de visa a los iraníes por motivos políticos y de seguridad.

Alavi dijo que Estados Unidos concedió visas a cuatro miembros de la delegación iraní, incluido el seleccionador Amir Ghalenoei, pero no al presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj.

Alavi añadió que la decisión se tomó tras lo que Irán calificó de "acciones antideportivas" por parte de las autoridades estadounidenses en relación con el sorteo del 5 de diciembre.

La federación aseguró que llevaba dos días en contacto con la FIFA, y Alavi destacó que la entidad "ha dicho que se ocupará seriamente del asunto".

Alavi no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Irán clasificó al Mundial en marzo tras empatar a 2-2 con Uzbekistán en Teherán, sellando su séptima participación en el torneo y la cuarta consecutiva.

