Irán busca un "acuerdo nuclear pacífico" con EEUU, según un viceministro

ABU DABI, 11 nov (Reuters) -

Irán desea alcanzar un acuerdo nuclear "pacífico" con Estados Unidos para resolver una disputa que dura décadas, pero no comprometerá su seguridad nacional, dijo el martes el viceministro de Asuntos Exteriores, Saeed Khatibzadeh.

Estados Unidos, sus aliados europeos e Israel acusan a Teherán de utilizar su programa nuclear como velo para intentar desarrollar la capacidad de producir armas. Irán dice que su programa nuclear es solo para fines pacíficos.

En octubre, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con Irán cuando Teherán estuviera listo para hacerlo, y agregó: "La mano de la amistad y la cooperación (con Irán) está abierta".

WASHINGTON, ACUSADO DE ENVIAR MENSAJES CONTRADICTORIOS

En su intervención en el 12º Debate Estratégico de Abu Dabi, Khatibzadeh afirmó que Washington estaba enviando a Teherán mensajes contradictorios sobre las conversaciones nucleares a través de terceros países.

celebraron cinco rondas de conversaciones nucleares antes de una guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio, a la que Washington se sumó atacando instalaciones nucleares iraníes clave.

Repitiendo la opinión de Teherán, Khatibzadeh acusó a Washington de "traicionar la diplomacia" y las conversaciones nucleares se han detenido desde la guerra de junio.

Siguen existiendo importantes diferencias entre ambas partes, como la cuestión del enriquecimiento de uranio en suelo iraní, que Estados Unidos quiere reducir a cero para minimizar cualquier riesgo de armamentismo, un plan que Teherán ha rechazado.

EL LÍDER SUPREMO DESCARTA LAS NEGOCIACIONES

La semana pasada, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, que tiene la última palabra en asuntos clave del Estado, como la política exterior y el programa nuclear iraní, descartó las negociaciones con Estados Unidos bajo amenaza.

"Teherán no busca bombas nucleares y (...) está dispuesto a asegurárselo al mundo. Estamos muy orgullosos de nuestro programa nuclear nacional", dijo Khatibzadeh. (Información de Samia Nakhoul y Parisa Hafezi, escrito por Parisa Hafezi y Elwely Elwelly; edición de Andrew Heavens; edición en español de Paula Villalba)