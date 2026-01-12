Irán: camión embiste manifestantes en EEUU, 2 heridos

El balance del ataque, a primera hora de la tarde del domingo, fue de dos heridos leves, lo que sugiere que el conductor no avanzó a toda velocidad contra la protesta. Ninguno de los dos heridos tuvo que ser hospitalizado ni requirió atención de las ambulancias que acudieron al lugar.

El conductor estuvo a punto de ser linchado por los manifestantes, que rompieron al menos dos ventanillas del camión, destrozaron los retrovisores, lo golpearon y trataron de sacarlo a la fuerza del vehículo, según muestran varios vídeos difundidos en redes sociales.

La policía intervino para calmar a la multitud y puso al conductor bajo custodia. Por el momento permanece detenido, aunque no ha sido formalmente acusado de ningún delito.

El único indicio del que disponen hasta ahora los investigadores es la pancarta colgada en el lateral del camión: "Ni Sha. Ni régimen. EE UU: no repitan lo que ocurrió en 1953.

Ni mulás".

El mensaje alude al golpe de Estado apoyado por Estados Unidos en Irán en ese año, que derrocó al entonces primer ministro Mohammad Mossadegh, consolidó el poder del sha Mohammad Reza Pahlavi y sentó las bases de la Revolución Islámica de 1979.

El fiscal federal Bill Essayli afirmó en X que el FBI ha abierto una investigación sobre el incidente y está colaborando con el Departamento de Policía de Los Ángeles para determinar el móvil del conductor.

"Se trata de una investigación en curso y ofreceremos actualizaciones en cuanto dispongamos de más información", señaló.

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, instó a los manifestantes a "ejercer de manera pacífica los derechos garantizados por la Primera Enmienda de la Constitución".

"Sabemos que la protesta estaba relacionada con la situación en Irán, en solidaridad con las manifestaciones en curso en Teherán y en todo el país, y que la numerosa comunidad iraní de Los Ángeles quiso expresar sus preocupaciones y reivindicaciones", declaró la alcaldesa demócrata. (ANSA).