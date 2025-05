Irán celebra conversaciones nucleares con europeos y acuerdan seguir hablando: diplomáticos

16 mayo (Reuters) - Diplomáticos de Irán y las tres partes europeas que continúan en el moribundo acuerdo nuclear de 2015 se reunieron en Estambul el viernes, dijeron funcionarios iraníes y británicos, su primera ronda de conversaciones desde que Estados Unidos comenzó a hablar sobre este asunto con Teherán en abril.

Las conversaciones entre altos diplomáticos de Irán y Reino Unido, Francia y Alemania -conocidos como el E3- tuvieron lugar mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona para lograr un acuerdo que limite el programa nuclear iraní. El viernes pidió a Teherán que se mueva con rapidez después de decir que Washington presentó una propuesta.

Una fuente iraní cercana al equipo negociador dijo que Teherán aún no ha recibido la propuesta estadounidense, "pero Omán la tiene y se la entregará a Teherán pronto".

Las potencias europeas no forman parte de las actuales negociaciones entre Irán y Estados Unidos, cuya cuarta ronda concluyó el domingo en Omán. Aún no se ha programado una nueva ronda.

Sin embargo, han mantenido repetidas conversaciones con los iraníes, la última en marzo, en la que debatieron cómo veían los parámetros de un acuerdo que sustituya al de 2015.

El E3 ha tratado de coordinarse con Washington, en particular sobre si deben reimponerse las sanciones de Naciones Unidas contra Teherán en caso de que no se llegue a un acuerdo, y cuándo. Esa coordinación no ha sido fácil, ya que los diplomáticos europeos lamentan la falta de claridad de la política estadounidense en sus negociaciones con Teherán.

"Irán y los tres países europeos están decididos a mantener y hacer un uso óptimo de la diplomacia", afirmó en la red social X el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi. "Nos reuniremos de nuevo para continuar las discusiones si es necesario".

El diplomático británico Christian Turner dijo en X que Irán y el E3 comparten un compromiso de diálogo y acordaron reunirse de nuevo, sin dar un calendario.

(Reporte adicional de John Irish, Humeyra Pamuk y Parisa Hafezi; editado en español por Carlos Serrano)