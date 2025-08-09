Irán celebra el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán

La cancillería iraní acogió con satisfacción el sábado el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán negociado por Estados Unidos, pero advirtió contra la intervención extranjera, después de que el acuerdo concediera a Washington derechos de desarrollo cerca de la frontera iraní.

Las dos antiguas repúblicas soviéticas firmaron el viernes en la Casa Blanca un acuerdo de paz que puso fin a su larga disputa, y que incluye la creación de un corredor de tránsito a través de Armenia para conectar Azerbaiyán con su enclave de Najicheván.

Estados Unidos tendrá derechos de construcción en esta zona, que le harán ganar influencia en una región muy estratégica y rica en hidrocarburos.

Irán se ha opuesto durante mucho tiempo al corredor, a menudo denominado Zangezur, por temor a que aísle al país del Cáucaso y traiga presencia extranjera a su frontera.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán celebró "el acuerdo de paz", pero expresó su "preocupación por las consecuencias negativas de cualquier intervención extranjera de cualquier tipo y forma, especialmente en las proximidades de las fronteras comunes".

Armenia y Azerbaiyán han librado varias guerras desde el desmembramiento de la Unión Soviética por el Karabaj, una región reconocida internacionalmente como azerbaiyana pero controlada durante décadas por separatistas armenios.

Azerbaiyán tomó pleno control de la zona en septiembre de 2023 después de una ofensiva relámpago contra los separatistas armenios del Karabaj, lo que provocó la huida de más de 100.000 armenios.