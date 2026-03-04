Irán celebrará desde este miércoles por la noche funerales de Estado por el líder supremo Alí Jamenei

Los funerales de Estado de Alí Jamenei, quien dirigió Irán durante casi cuatro décadas y murió el sábado en ataques israelo-estadounidenses, comenzarán este miércoles por la noche y durarán tres días, informó la agencia de prensa oficial Irna.

"A partir de las 22:00 del miércoles (18:30 GMT), los fieles podrán rendir un último homenaje a los restos del guía mártir de la nación acudiendo a la gran mezquita Imam Jomeini, en Teherán", indicó Irna, citando un comunicado del Consejo Islámico de Coordinación del Desarrollo.

Alí Jamenei, fallecido a los 86 años, será enterrado en la ciudad santa de Mashhad, en el noreste del país, de donde era originario.