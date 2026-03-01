Irán: Cerrado el espacio aéreo en Medio Oriente, miles de vuelos varados

La serie de atentados en Irán y el Golfo Pérsico ha obligado a muchas aerolíneas a suspender sus vuelos a la Península Arábiga.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) ha publicado un boletín informativo sobre las zonas de conflicto, recomendando a las aerolíneas "no operar en el espacio aéreo afectado en ningún nivel de vuelo ni altitud" al menos hasta mañana, lunes 2 de marzo.

La advertencia se emitió el sábado, y hoy Air France, British Airways, Lufthansa, Emirates, Qatar Airways y Turkish Airlines también suspendieron sus vuelos e instaron a los pasajeros a reprogramarlos.

ITA Airways decidió suspender los vuelos hacia y desde Tel Aviv hasta el 8 de marzo (incluido el vuelo AZ809 del 9 de marzo) y extender la suspensión de los vuelos hacia y desde Dubái hasta el 4 de marzo, dada la situación actual.

Así lo indica una actualización publicada en el sitio web de la aerolínea, que especifica que "los siguientes espacios aéreos no se utilizarán hasta el 7 de marzo: Israel, Líbano, Jordania, Irak, Catar, Kuwait, Baréin, Dammam e Irán".

Además, el espacio aéreo de los Emiratos Árabes Unidos no se utilizará hasta el 4 de marzo.

Asimismo, por razones operativas, los vuelos hacia y desde Riad están suspendidos del 2 al 4 de marzo.

Los pasajeros pueden solicitar un redireccionamiento o un reembolso. (ANSA).