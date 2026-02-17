LA NACION

Irán cerrará parte del estrecho de Ormuz unas horas para realizar ejercicios militares, según FARS

DUBÁI, 17 feb (Reuters) -

Partes del Estrecho de Ormuz permanecerán cerradas durante unas horas el martes debido a "precauciones de seguridad" para la navegación, según informó la agencia semioficial de noticias Fars, mientras la Guardia Revolucionaria lleva a cabo ejercicios militares en la vía marítima.

El Estrecho es la ruta de exportación de petróleo más importante del mundo, ya que conecta a los mayores productores de petróleo del como Arabia Saudí, Irán, Irak y Emiratos Árabes Unidos, con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. (Información de la redacción de Dubái; edición de Nayera Abdallah; edición en español de Jorge Ollero Castela)

