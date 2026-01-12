Irán: China se opone a la injerencia extranjera en Irán

Tras el comentario del presidente estadounidense Donald Trump sobre la evaluación de opciones muy concretas por parte del ejército estadounidense contra Teherán, la portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, añadió en la rueda de prensa diaria que Pekín insta a "todas las partes implicadas a redoblar esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio".

"Nos oponemos al uso de la fuerza o a la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales y llamamos a todas las partes a redoblar esfuerzos para promover la paz y la estabilidad en Oriente Medio", declaró Mao, recordando que Pekín "siempre se ha opuesto a la injerencia en los asuntos internos de otros países".

Además, "siempre hemos sostenido que la soberanía y la seguridad de todos los países deben estar plenamente protegidas por el derecho internacional", y por ello, China "espera que el gobierno y el pueblo iraníes puedan superar las dificultades actuales y mantener la estabilidad nacional". (ANSA).