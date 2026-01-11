Irán: cientos de muertos, presidente acusa a "terroristas"

"Terroristas vinculados a potencias extranjeras están asesinando personas, quemando mezquitas y atacando bienes públicos en Irán, y los enemigos de Irán intentan sembrar el caos y el desorden en el país mediante disturbios", dijo Pezeshkian en una entrevista en la TV estatal.

Pese a la dureza de la advertencia, el presidente adoptó un tono conciliador y aseguró que el régimen está dispuesto a escuchar las demandas económicas de la población, a la que pidió alejarse de "alborotadores y terroristas".

Los "alborotadores" no deben perturbar la sociedad iraní, sostuvo Pezeshkian en su mensaje.

Al menos 200 manifestantes han muerto en el mayor movimiento contra la República Islámica en Irán en más de tres años, informó este domingo un grupo de derechos humanos, mientras aumentan las advertencias de que las autoridades estaban cometiendo una "masacre" para sofocar las manifestaciones.

Las protestas, inicialmente desatadas por la indignación por el aumento del costo de la vida, se han convertido ahora en un movimiento contra el sistema teocrático vigente en Irán desde la revolución de 1979 y ya han durado dos semanas.

Las manifestaciones multitudinarias son uno de los mayores desafíos al gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, tras la guerra de 12 días de Israel contra la República Islámica en junio, respaldada por Estados Unidos.

Las protestas han aumentado en los últimos días a pesar de un apagón de internet que ha durado más de 60 horas, según el monitor Netblocks.

Los activistas advierten que el apagón está limitando el flujo de información y que el número real de víctimas podría ser mucho mayor.

"Desde el inicio de las protestas, Derechos Humanos de Irán ha confirmado la muerte de al menos 192 manifestantes", declaró la organización no gubernamental con sede en Noruega, advirtiendo que las muertes "podrían ser incluso más numerosas de lo que imaginamos actualmente".

Se han filtrado videos de las grandes manifestaciones en la capital, Teherán, y otras ciudades durante las últimas tres noches, a pesar del corte de internet, que ha imposibilitado la comunicación normal con el exterior a través de aplicaciones de mensajería o incluso líneas telefónicas.

Uno de los videos muestra a grandes multitudes saliendo a las calles en nuevas protestas la noche del sábado en varias ciudades iraníes, incluyendo Teherán y Mashhad, en el este, donde se vieron imágenes de vehículos incendiados.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos, afirmó haber recibido "relatos de testigos presenciales e informes creíbles que indican que cientos de manifestantes han muerto en todo Irán durante el actual corte de internet".

"Se está produciendo una masacre en Irán. El mundo debe actuar de inmediato para evitar más pérdidas de vidas", declaró.

Añadió que los hospitales estaban desbordados, que los suministros de sangre escaseaban y que muchos manifestantes habían recibido disparos en los ojos de forma deliberada.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, confirmó la muerte de 116 personas en relación con las protestas, incluidos 37 miembros de las fuerzas de seguridad y otros funcionarios.

La televisión estatal transmitió el domingo imágenes de procesiones fúnebres por las fuerzas de seguridad asesinadas en los últimos días, mientras las autoridades condenaban los "disturbios" y el "vandalismo".

El jefe de la policía nacional, Ahmad-Reza Radan, afirmó que las autoridades realizaron detenciones significativas de manifestantes la noche del sábado, sin dar detalles sobre el número ni la identidad de los arrestados, según la televisión estatal.

El jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, distinguió entre las protestas por las dificultades económicas, que calificó de "totalmente comprensibles", y los "disturbios", acusándolos de acciones "muy similares a los métodos de los grupos terroristas", según informó la agencia de noticias Tasnim.

Teherán es una ciudad casi paralizada. El precio de la carne casi se ha duplicado desde el inicio de las protestas, y aunque algunos comercios están abiertos, muchos otros no. Los que abren deben cerrar alrededor de las cuatro de la tarde, cuando se despliegan las fuerzas de seguridad.

Reza Pahlavi, hijo exiliado del sha derrocado, quien ha desempeñado un papel destacado en la convocatoria de las protestas, instó a nuevas acciones el domingo por la tarde.

"No abandonen las calles. Mi corazón está con ustedes. Sé que pronto estaré a su lado", declaró.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado en apoyo de las protestas y ha amenazado con tomar medidas militares contra las autoridades iraníes "si empiezan a matar gente".

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, instó el domingo a la Unión Europea a designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como "organización terrorista" por la presunta violencia contra los manifestantes. También afirmó que Israel apoya la "lucha por la libertad" del pueblo iraní.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que Irán contraatacaría si Estados Unidos emprende una acción militar.

"En caso de un ataque militar por parte de Estados Unidos, tanto el territorio ocupado como las bases militares y marítimas estadounidenses serán nuestros objetivos legítimos", declaró Ghalibaf. (ANSA).