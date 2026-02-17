Irán cierra parcialmente el estrecho de Ormuz durante diálogo nuclear con EEUU

Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 17 feb (Reuters) - El líder supremo de Irán advirtió el martes que los intentos de Estados Unidos por derrocar a su Gobierno fracasarían, mientras Washington y Teherán iniciaban conversaciones indirectas en Ginebra sobre su prolongada disputa nuclear, en medio de un aumento de la presencia militar estadounidense en Oriente Próximo.

Apenas unas horas después del inicio de las negociaciones, la agencia semioficial de noticias iraní Fars informó de que algunas partes del estratégico estrecho de Ormuz permanecerán cerradas durante unas horas debido a "precauciones de seguridad", mientras la Guardia Revolucionaria iraní, unidad de élite del país, lleva a cabo ejercicios militares en la ruta de exportación de petróleo más importante del mundo.

Teherán ha amenazado en el pasado con cerrar el estrecho al tráfico comercial si es atacado, una medida que estrangularía una quinta parte del flujo mundial de petróleo y haría subir los precios del crudo.

EEUU, que se unió a Israel en el bombardeo de las instalaciones nucleares de Irán en junio, ha desplegado una fuerza de combate en la región y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que un "cambio de régimen" en Irán podría ser lo mejor que podría pasar.

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner participan en las negociaciones, que están siendo mediadas por Omán, según informó a Reuters una fuente cercana al asunto, junto con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi.

Donald Trump dijo que participaría "indirectamente" en las conversaciones de Ginebra y que creía que Teherán quería llegar a un acuerdo.

"No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo", declaró Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One el lunes. "Podríamos haber llegado a un acuerdo en lugar de enviar los B-2 para destruir su potencial nuclear. Y tuvimos que enviar los B-2".

Los más fuertes pueden ser "golpeados"

Justo después de que comenzaran las conversaciones, los medios de comunicación iraníes citaron al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, diciendo que Washington no podía derrocar a su Gobierno. La república ha estado gobernada por clérigos desde la Revolución Islámica de 1979.

"El presidente de EEUU dice que su ejército es el más fuerte del mundo, pero el ejército más fuerte del mundo a veces puede recibir una bofetada tan fuerte que no puede levantarse", afirmó en unos comentarios publicados por los medios de comunicación iraníes.

Un alto representante iraní declaró el martes a Reuters que el éxito de las negociaciones de Ginebra dependía de que EEUU no planteara exigencias poco realistas y de su seriedad a la hora de levantar las devastadoras sanciones económicas impuestas a Irán.

De B-2 estadounidenses contra objetivos nucleares

Teherán y Washington tenían previsto celebrar una sexta ronda de conversaciones en junio del año pasado, cuando Israel, aliado de Washington, lanzó una campaña de bombardeos contra Irán, a la que se sumaron bombarderos B-2 estadounidenses que atacaron objetivos nucleares. Desde entonces, Teherán ha afirmado que ha detenido sus actividades de enriquecimiento de uranio.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, dijo que se han transmitido a la parte estadounidense las opiniones de Teherán sobre la cuestión nuclear, el levantamiento de las sanciones y un marco para cualquier acuerdo.

La reunión tuvo lugar en la residencia del embajador de Omán ante la ONU, en medio de una fuerte presencia de seguridad. En el exterior se podían ver algunos coches con matrículas diplomáticas iraníes.

El ejército estadounidense se está preparando para la posibilidad de semanas de operaciones contra Irán si Trump ordena un ataque, según informaron dos representantes estadounidenses a Reuters. (Información de Olivia Le Poidevin; información adicional de Parisa Hafezi y Elwely Elwelly en Dubái, Humeyra Pamuk en Budapest, Rishabh Jaiswal en Bengaluru y Steve Holland en Washington; escrito por Michael Georgy; edición de Kevin Liffey, Lincoln Feast y Sharon Singleton; editado en español por Patrycja Dobrowolska)