Irán cierra su espacio aéreo a vuelos comerciales por horas en plena tensión con EEUU

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán cerró su espacio aéreo a vuelos comerciales durante horas sin explicación alguna en la madrugada del jueves, mientras la tensión con Estados Unidos seguía en su punto álgido debido a la sangrienta represión de Teherán contra las protestas a nivel nacional.

El cierre duró más de cuatro horas, según las directrices para pilotos emitidas por Irán, que se encuentra en una ruta aérea clave entre Oriente y Occidente. Las aerolíneas internacionales rodearon el país por el norte y el sur, pero después de una prórroga, el cierre parecía haber expirado y varios vuelos nacionales transitaban por su espacio aéreo poco después de las siete de la mañana

Irán había cerrado su espacio aéreo durante la guerra de 12 días contra Israel el pasado junio y cuando intercambió fuego con Israel por el conflicto en Gaza. Sin embargo, ahora no había indicios de hostilidades, aunque la medida repercutió de inmediato en la aviación global.

“Varias aerolíneas ya han reducido o suspendido servicios, y la mayoría de las compañías evitan el espacio aéreo iraní”, afirmó la web SafeAirspace, que informa sobre zonas de conflicto y rutas aéreas. "La situación puede indicar una mayor actividad de seguridad o militar, incluyendo el riesgo de lanzamientos de misiles o una defensa aérea intensificada, aumentando el riesgo de identificación errónea del tráfico civil".

En el pasado, Irán ya identificó erróneamente un avión comercial como un objetivo hostil. En 2020, sus defensas antiaéreas derribaron el vuelo PS752 de Ukraine International Airlines con dos misiles tierra-aire, y mataron a las 176 personas a bordo. Durante días, Teherán rechazó con contundencia la acusación de haber derribado el avión, calificándola de propaganda occidental, antes de reconocerlo.

El cierre del espacio aéreo coincidió con las recomendaciones de evacuación para parte del personal en una base militar clave de Estados Unidos en Qatar. La embajada estadounidense en Kuwait también ordenó a su personal “detener temporalmente” las visitas a las múltiples bases militares en el pequeño país árabe del Golfo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo el miércoles una serie de vagas declaraciones en las que no aclaró qué acciones llevará a cabo, o si habrá alguna, contra Irán.

En sus comentarios a reporteros, el mandatario dijo que había sido informado de que los planes de ejecuciones en Irán se habían suspendido, pero no ofreció muchos detalles. El cambio se produce un día después de que dijera a los manifestantes en suelo iraní que “la ayuda está en camino” y que su gobierno “actuaría en consecuencia” para responder a la letal represión de la República Islámica.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, también trató de suavizar la retórica, instando a Washington a encontrar una solución negociada.

Preguntado por Fox News acerca de qué le diría a Trump, Araghchi respondió: "Mi mensaje es: entre la guerra y la diplomacia, la diplomacia es un mejor camino, aunque no tenemos ninguna experiencia positiva con Estados Unidos. Pero aún así, la diplomacia es mucho mejor que la guerra".

El cambio de tono por parte de Washington y Teherán se produjo horas después de que el jefe del poder judicial iraní dijera que el gobierno debía actuar rápidamente para castigar a los miles de detenidos.

Los activistas advirtieron que las ejecuciones de los detenidos podrían ocurrir pronto. La campaña de represión contra las movilizaciones han causado al menos 2.615 fallecidos, de acuerdo con la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. Esta cifra supera a la de cualquier otra ronda previa de protestas o disturbios en Irán en décadas y recuerda el caos que rodeó la Revolución Islámica de 1979.

