Irán cierra temporalmente el espacio aéreo a la mayoría de los vuelos

Por David Shepardson

WASHINGTON, 14 ene (Reuters) - Irán cerró temporalmente su espacio aéreo a todos los vuelos, excepto los internacionales con origen o destino en Irán y con permiso oficial, a las 2215 GMT del miércoles, según un aviso publicado en el sitio web de la Administración Federal de Aviación.

La prohibición duraría más de dos horas, hasta las 0030 GMT, pero podría ampliarse, según el aviso.

Estados Unidos estaba retirando parte de su personal de las bases de Oriente Medio, según informó el miércoles un funcionario estadounidense, después de que un alto cargo iraní dijera que Teherán había advertido a los vecinos de que atacaría las bases estadounidenses si Washington arremetía.

Las andanadas de misiles y aviones no tripulados en un número creciente de zonas de conflicto representan un alto riesgo para el tráfico aéreo.

La mayor aerolínea de la India, IndiGo, declaró que algunos de sus vuelos internacionales se verían afectados por el repentino cierre del espacio aéreo iraní. Un vuelo de la compañía rusa Aeroflot con destino a Teherán regresó a Moscú tras el cierre, según los datos de seguimiento de Flightradar24.

El miércoles, Alemania emitió una nueva directiva en la que advertía a las aerolíneas del país de que no entraran en el espacio aéreo iraní, poco después de que Lufthansa reajustara sus operaciones de vuelo en Oriente Medio por la escalada de tensiones en la región.

Estados Unidos ya prohíbe a todos los vuelos comerciales estadounidenses sobrevolar Irán y no hay vuelos directos entre ambos países.

Compañías aéreas como flydubai y Turkish Airlines han cancelado múltiples vuelos a Irán en la última semana.

"Varias aerolíneas ya han reducido o suspendido sus servicios, y la mayoría de los transportistas están evitando el espacio aéreo iraní", declaró Safe Airspace, un sitio web gestionado por OPSGROUP, una organización basada en la afiliación que comparte información sobre riesgos de vuelo.

"La situación puede ser señal de una mayor actividad militar o de seguridad, incluido el riesgo de lanzamiento de misiles o el aumento de la defensa aérea, lo que incrementa el riesgo de identificación errónea del tráfico civil".

Lufthansa dijo el miércoles que evitaría el espacio aéreo iraní e iraquí hasta nuevo aviso, mientras que sólo operaría vuelos diurnos a Tel Aviv y Ammán desde el miércoles hasta el lunes de la próxima semana para que la tripulación no tuviera que pernoctar. También podrían cancelarse algunos vuelos como consecuencia de estas medidas, añadió en un comunicado.

La aerolínea italiana ITA Airways, de la que Lufthansa Group es ahora accionista mayoritario, dijo que suspendería igualmente los vuelos nocturnos a Tel Aviv hasta el martes de la próxima semana.