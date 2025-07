Irán cifra en 75 los presos huidos durante los bombardeos israelíes contra la prisión de Evin en Teherán

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - Las autoridades iraníes han anunciado este martes que 75 presos, 27 de los cuales están escapados, "abandonaron por su seguridad" la cárcel de Evin durante el bombardeo del Ejército de Israel el 23 de junio sobre la prisión situada en Teherán, un ataque en el que murió más de medio centenar de personas. "Durante este ataque sin precedentes, que violó todos los protocolos internacionales —algo nunca visto ni siquiera durante las guerras—, algunos reclusos abandonaron la prisión por su seguridad. Esto no puede calificarse estrictamente como fuga", ha explicado el portavoz de la Judicatura, Asghar Jahangir, en una rueda de prensa de la que se ha hecho eco la agencia iraní Mizan, vinculada al aparato judicial iraní. Jahangir, que ha cifrado en 75 el total de presos que escaparon, ha detallado que "algunos regresaron voluntariamente sin ser perseguidos legalmente una vez que las condiciones se estabilizaron", aunque "otros han sido identificados y están siendo detenidos". El portavoz ha asegurado que "hasta ahora, 48 han regresado o han sido detenidos", a la vez que ha advertido a los 27 restantes de que, "si no se entregan, sin duda serán detenidos en los próximos días". Con todo, ha detallado que ninguno de ellos es "espía, preso por motivos de seguridad o delincuente grave", sino que se trataba de reclusos "de bajo riesgo con condenas de prisión abierta". Este mismo martes, la ONG Amnistía Internacional ha pedido que se investiguen los ataques como el de la prisión de Evin como crímenes de guerra. Amnistía ha subrayado que el ataque tuvo lugar durante el horario de visitas de la prisión, cuando "muchas partes de la prisión estaban atestadas de civiles". De hecho, se estima que Evin albergaba entre 1500 y 2000 personas presas en el momento del ataque, algunas de ellas detenidas arbitrariamente, como defensores de Derechos Humanos, manifestantes, opositores, miembros de minorías religiosas y personas extranjeras. A la población reclusa se suman los cientos de civiles que estaban en el complejo penitenciario. Las autoridades han identificado a 57 civiles muertos en este ataque, incluidas cinco trabajadoras sociales, trece jóvenes que prestaban el servicio nacional obligatorio como guardias y 36 miembros del personal penitenciario. Los medios de comunicación informaron también de once muertos, incluidas nueve mujeres y un niño, en un bombardeo sobre el edificio administrativo. El 13 de junio Israel lanzó una ofensiva militar contra el país centroasiático —que respondió lanzando cientos de misiles y drones contra territorio israelí—, a la que se sumó el 22 de junio Estados Unidos con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares de Irán —las de Fordo, Natanz e Isfahán—, si bien desde el 24 de junio hay un alto el fuego en vigor. Más de 1000 personas murieron en Irán y 30 fallecieron en suelo israelí. Israel afirmó que el objetivo de su ofensiva era hacer frente al supuesto programa de armamento nuclear de Teherán, en unos ataques lanzados apenas dos días antes de una nueva reunión programada entre Irán y Estados Unidos, que iba a ser la sexta, para intentar alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní, después de que Donald Trump anunciara en 2018, durante su primer mandato, la retirada unilateral de Washington del histórico pacto alcanzado en 2015, que incluía numerosas inspecciones y limitaciones al programa de Teherán.