Irán: cinco jugadoras de selección femenina pidieron asilo en Australia

Lo publicó Iran International, el cual agrega que los directivos que acompañaron a la selección seguían buscando a las jugadoras, quienes, según el reporte, "Se encuentran en un lugar seguro".

Reza Pahlavi, hijo del depuesto Sha de Irán, pidió ayer desde redes sociales ayuda en Australia para la selección femenina de fútbol de su país tras su eliminación en la Copa de Asia.

Las jugadoras y el cuerpo técnico de la selección femenina iraní se negaron a cantar el himno nacional antes del partido inaugural de la Copa Asiática en Australia, permaneciendo en silencio y con la mirada fija al frente en su primera presentación por el Grupo A del torneo contra Corea del Sur, que terminó con una victoria por 3-0.

A continuación, la entrenadora Marziyeh Jafari y sus jugadoras se negaron a hacer comentarios sobre la guerra y la muerte del ayatolá Alí Jamenei tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La prensa iraní indicó que las jugadoras evitaron cantar el himno en solidaridad con las protestas de enero en su país y las víctimas mortales, entre ellas Sahba Rashtian, árbitra asistente de fútbol femenino de 23 años.

Luego de esa decisión, la prensa internacional publicó que las jugadoras y sus familias en Irán recibieron amenazas de seguridad.

Durante el torneo, las futbolistas, que llegaron a Australia mucho antes de los ataques estadounidenses e israelíes, jugaron contra Australia el pasado jueves 5 y contra Filipinas en la víspera, perdiendo ambos partidos y quedando eliminadas del torneo continental.

En ambos encuentros, cantaron el himno nacional y saludaron.

Videos en redes sociales muestran que aficionados iraníes, que habían recibido a las jugadoras del equipo en un autobús la noche anterior, intentaron detenerlo tras ver carteles de ayuda de algunas futbolistas tras el duelo contra Filipinas.

Luego se congregaron frente al hotel, gritando: "salven a nuestras chicas!".

Actualmente no se sabe con certeza cuándo regresarán a Teherán, ni si lo harán.

En los últimos días, diversas figuras del mundo del fútbol y de la sociedad civil, incluido el ex capitán de la selección australiana Craig Foster pidieron a la FIFA y a las autoridades de Canberra que intervengan para proteger a los jugadores iraníes. (ANSA).